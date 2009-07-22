Депутати Європарламенту спостерігатимуть за виборами в Молдові

Брюссель. 22 липня. УНІАН. 7 депутатів Європарламенту спостерігатимуть за парламентськими виборами в Молдові, які мають відбутися 29 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європарламенту.

Головою делегації призначено румунського депутата Маріана-Жана МАРІНЕСКУ (група народних партій).

Передбачається, що напередодні голосування, 28 липня, депутати Європарламенту проведуть зустрічі з представниками основних політичних сил, що змагатимуться за представництво в парламенті, а також з представниками засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, після останніх парламентських виборів 5 квітня, які завершилися сутичками між маніфестантами, незадоволеними результатами виборів, та поліцією, новообраному парламенту країни двічі не вдалося обрати Президента. За Конституцією Молдови, це є підставою для розпуску парламенту і призначенню дострокових виборів.