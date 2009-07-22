Генсек НАТО одужує добре

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР добре одужує після операції, які він переніс 21 липня.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”, про це повідомив журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

За його словами, Генсек НАТО залишиться у шпиталі ще кілька днів.

“Я не здивуюся, якщо побачу його тут (в штаб-квартирі НАТО – УНІАН) ще до 31-го липня”, - сказав речник Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, під час національного свята Бельгії 21 липня Я.де Хооп СХЕФФЕРУ стало зле через тромб в одній з артерій. Генсека НАТО було госпіталізовано та зроблено операцію. 31 липня завершується термін перебування Я. де Хооп СХЕФФЕРА на посаді Генсека НАТО.