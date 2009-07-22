Генсек НАТО одужує добре
Схефферу стало зле під час національного свята Бельгії
Брюссель. 22 липня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР добре одужує після операції, які він переніс 21 липня.
Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”, про це повідомив журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.
За його словами, Генсек НАТО залишиться у шпиталі ще кілька днів.
“Я не здивуюся, якщо побачу його тут (в штаб-квартирі НАТО – УНІАН) ще до 31-го липня”, - сказав речник Альянсу.
Як повідомляв УНІАН, під час національного свята Бельгії 21 липня Я.де Хооп СХЕФФЕРУ стало зле через тромб в одній з артерій. Генсека НАТО було госпіталізовано та зроблено операцію. 31 липня завершується термін перебування Я. де Хооп СХЕФФЕРА на посаді Генсека НАТО.