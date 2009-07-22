Влітку кількість захворювань на свинячий грип в ЄС зросте

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Єврокомісія очікує збільшення захворювань на свинячий грип (грип штаму A(H1N1) влітку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

“Очікується більш швидке зростання кількості випадків захворювання влітку через зростання міграційних потоків в туристичний сезон”, - сказала комісар.

Водночас, зазначила комісар, на сьогодні рівень смертності від захворювання залишається відносно низьким.

Комісар також закликала країни-члени ЄС забезпечити інформування громадян щодо симптомів хвороби та кращих шляхів для захисту від неї.

А.ВАССІЛІУ зазначила, що станом на 9 ранку сьогодні в усьому світі було зареєстровано 141 364 випадки свинячого грипу, та 810 випадків смерті внаслідок захворювання.