Влітку кількість захворювань на свинячий грип в ЄС зросте
“Очікується більш швидке зростання кількості випадків захворювання влітку через зростання міграційних потоків в туристичний сезон”, - сказала комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ. На сьогодні рівень смертності від захворювання залишається відносно низьким.
Брюссель. 22 липня. УНІАН. Єврокомісія очікує збільшення захворювань на свинячий грип (грип штаму A(H1N1) влітку.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.
“Очікується більш швидке зростання кількості випадків захворювання влітку через зростання міграційних потоків в туристичний сезон”, - сказала комісар.
Водночас, зазначила комісар, на сьогодні рівень смертності від захворювання залишається відносно низьким.
Комісар також закликала країни-члени ЄС забезпечити інформування громадян щодо симптомів хвороби та кращих шляхів для захисту від неї.
А.ВАССІЛІУ зазначила, що станом на 9 ранку сьогодні в усьому світі було зареєстровано 141 364 випадки свинячого грипу, та 810 випадків смерті внаслідок захворювання.