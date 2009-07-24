Міністри ЄС розглянуть заявку Ісландії на членство

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Міністри з європейських справ ЄС планують 27 липня визначитися щодо того, яким чином розглядатиметься заявка Ісландії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело зі швецького Президентства в ЄС.

“По Ісландії будуть схвалені висновки, але поки важко сказати, яким буде рішення міністрів”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що під час обговорення міністри, зокрема, розглянуть терміни та подальші дії, які мають бути здійснені в ЄС для розгляду заявки Ісландії на членство.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

16 липня парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом з питання членства. За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Двоє депутатів утрималися.

У парламенті Ісландії сподіваються, що вступ країни до ЄС і, як наслідок, перехід на єдину європейську валюту сприятиме оздоровленню національної економіки, яка переживає глибоку рецесію.

27-28 липня у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.