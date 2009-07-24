Президент Європарламенту закликає Росію розслідувати вбивство Кулагіна
Тіло правозахисника знайшли 22 липня
Брюссель. 24 липня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає владу Росії розслідувати обставини вбивства правозахисника Андрія Кулагіна.
Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.
“З глибоким печалем я дізнався про трагічну смерть А.Кулагіна. Він, на жаль, став другим російським правозахисником, про чию смерть ми були поінформовані протягом останнього тижня. Першою жертвою була Наталя Естемірова”, - зазначає Президент Європарламенту.
“Люди, відповідальні за його вбивство мають бути притягнуті до відповідальності”, - заявив Є.БУЗЕК.
Він також висловив свої співчуття родині та друзям загиблого.
Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо про вбивство у Карелії керівника регіонального відділення міжрегіональної громадської організації ”Справедливість” Андрія Кулагіна. А.Кулагін зник 14 травня 2009 року.
15 липня в Інгушетії було знайдено вбитою співробітницю правозахисного центру ”Меморіал” Наталію Естемірову.