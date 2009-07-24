Міністри ЄС продовжать на рік мандат місії спостерігачів в Грузії

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС на своєму засіданні 27-28 липня продовжить мандат місії спостерігачів в Грузії на рік.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили чиновники Єврокомісії.

“Буде схвалено рішення про продовження мандату для місії до середини 2010 року”, - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за словами представника Єврокомісії, в ході засідання Ради міністрів планується, що міністр закордонних справ головуючої в ЄС Швеції Карл БІЛЬДТ представить звіт за підсумками візиту Трійки ЄС до Грузії, Вірменії та Азербайджану, які відбулися нещодавно.

Відповідаючи на запитання щодо можливості включення представників третіх країн, зокрема, Туреччини та США, до складу місії спостерігачів, чиновник Єврокомісії зазначив, що спочатку має відбутися детальне обговорення можливих наслідків такого кроку.

“Ми розуміємо, що після того, як не був продовжений мандат місії ОБСЄ, ми залишаємося єдиними міжнародними представниками в Грузії”, - сказав він.

За словами чиновниками, ЄС не може бути повністю задоволений результатами діяльності місії, тому що, маючи мандат на представництво в усій країні, місія не має доступу до Абхазії та Південної Осетії.

Водночас, за його словами, присутність місії, в цілому, позитивно сприяє на розвиток ситуації в регіоні.

“Є певний прогрес і в Женевських переговорах, в яких пройшло вже 6 раундів. Він незначний, але є”, - додав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня дипломати країн-членів ЄС обговорили можливість участі представників третіх країн, таких як США та Туреччина в місії ЄС в Грузії. Формальні обговорення з цього питання планується провести у вересні.

Місія спостерігачів ЄС була розміщена в Грузії після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня 2008 року.

В результаті воєнних дій Росія визнала незалежність і фактично контролює дві грузинські території: Абхазію та Південну Осетію.