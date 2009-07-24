ЄК може оцінити готовність Ісландії до вступу до ЄС менше, ніж за рік

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Готовність Ісландії до вступу до ЄС може бути оцінена швидше, ніж за рік.

Про це заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії.

“Коли ми говоримо про рік, то, переважно, в контексті Балканських країн. Якщо говорити про Ісландію, тут оцінка може бути зроблена швидше, однак все залежатиме від здатності Комісії опрацьовувати відповідні документи у необхідний час”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Комісії також зазначив, що поки зарано говорити про будь-які часові перспективи приєднання Ісландії до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, заявка Ісландії буде обговорена на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 27-28 липня в Брюсселі.

23 липня Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

16 липня парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом з питання членства. За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Двоє депутатів утрималися.

У парламенті Ісландії сподіваються, що вступ країни до ЄС і, як наслідок, перехід на єдину європейську валюту сприятиме оздоровленню національної економіки, яка переживає глибоку рецесію.