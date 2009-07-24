Єврокомісія дозволила злиття Fiat та Crysler

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Єврокомісія дозволила злиття італійського Fiat з американським концерном Crysler.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Після оцінки операції, Комісія дійшла висновку, що трансакція не вплине суттєво на рівень конкуренції в Європейській економічній зоні чи будь-якій значній частині її”, - зазначається у повідомленні.

Fiat та Crysler досягли угоди про злиття у червні цього року. Відповідно з домовленістю, Fiat придбає 20% акцій Crysler, збільшивши свою частку в компанії до 35%. Згодом, ця частка може бути ще збільшена, залежно від успіху в досягненні поставлених цілей та повернення використаних Crysler фондів американського уряду.