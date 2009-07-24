Південна Європа відчуває небезпеку лісових пожеж
19:27, 24 липня 2009Новини ЄС
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Найбільші пожежі площею від тисячі гектарів спостерігаються зараз в Іспанії (особливо в Арагоні, Алмерії, Таррагоні, Куенсі), Франції (поблизу Марселя та на Південній Корсиці), Італії (Сардинія) та Греції (Тебс, Евіа).
Брюссель. 24 липня. УНІАН. В Південній Європі зберігається велика небезпека лісових пожеж.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать висновки Європейської інформаційної системи щодо лісових пожеж при Єврокомісії, оприлюднені сьогодні.
“Поточна пожежна ситуація залишається дуже високо небезпечною на значній території Південної Європи, і збережеться на критичному рівні протягом попередніх кількох днів”, - зазначається в повідомленні Інформаційної системи.
Найбільші пожежі площею від тисячі гектарів спостерігаються зараз в Іспанії (особливо в Арагоні, Алмерії, Таррагоні, Куенсі), Франції (поблизу Марселя та на Південній Корсиці), Італії (Сардинія) та Греції (Тебс, Евіа).
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