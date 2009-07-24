ЄС стурбований недемократичністю виборів в Киргизстані

Брюссель. 24 липня. УНІАН. ЄС занепокоєний невідповідністю президентських виборів в Киргизстані стандартам ОБСЄ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві швецького головування в ЄС від імені Євросоюзу.

“Президентство стурбоване тим, що не зважаючи на певні позитивні елементи, такі як кількість кандидатів в президенти та участь громадянського суспільства, президентські вибори 23 липня не відповідали ключовим зобов’язанням ОБСЄ щодо демократичних виборів, включаючи чітке розділення правлячої партії та держави”, - зазначається в заяві.

Президентство звертає увагу на багато проблем під час виборів, включаючи неточності у виборчих списках, багаторазове голосування та проблеми при підрахунку голосів.

“ЄС залишається готовим допомогти Киргизстану в його зусиллях для приведення виборчого процесу до відповідності зобов’язанням в рамках ОБСЄ та інших міжнародних стандартів для демократичних виборів”, - наголошується у заяві.

На виборах Президента, що відбулися в Киргизстані 23 липня, на посаду Президента претендували 6 кандидатів в тому числі чинний Президент Курманбек БАКІЄВ. За даними Центрвиборчкому країни, у виборах взяли участь понад 73% виборців. За даними ЗМІ Киргизстану, за результатами екзит-полів 67% людей, що голосували, віддали свої голоси чинному Президенту.