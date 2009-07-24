Сайт Саркозі - перша дупа Інтернету за версію Google

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Інтернет-сайт Ніколя САРКОЗІ став першою “дупою” Інтернету за версію Google.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, при спробі пошуку в пошуковій системі Google фрази “дупа Інтернету” (trou du cul du web), першою в результатах пошуку з’являється передвиборча сторінка французького Президента.

Як повідомляє Інтернет-сайт “Actualité française.com”, з цього приводу Google розповсюдив сьогодні спеціальний прес-реліз.

“Результати пошуку в пошуковій системі генеруються за алгоритмом, який, серед іншого, враховує посилання за ключовою фразою на веб-сайт з інших популярних сайтів”, - пояснюється в прес-релізі.

“Займаючись практикою, яку називають бомбуванням через Google, вебмайстри можуть добитися незвичних результатів для певних запитів”, - продовжує американський пошуковий гігант.

Водночас, у прес-релізі зазначається, що хоча Google і засуджує таку практику, водночас, він виступає проти того, щоб вручну втручатися в діяльність своєї пошукової машини.

Французькі ЗМІ також повідомляють, що раніше жертвами бомбування через Google ставали Джордж БУШ-молодший та Жак Ширак. Так, сторінка Білого дому з’являлася першою в пошукових запитах “повний провал” (miserable failure) а сторінка Ж.ШИРАКА – на запит “аферист” (magouilleur).