Єврокомісія бачить прогрес на переговорах про газовий кредит Україні

Єврокомісія відзначає прогрес на переговорах з Україною щодо кредиту на газ та здійснення реформ

Брюссель. 24 липня. УНІАН. Єврокомісія відзначає прогрес на переговорах з Україною щодо кредиту на газ та здійснення реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві представника Єврокомісії Марка ГРЕЯ, текст якої передано УНІАН.

“Сторони близькі до угоди щодо необхідних коротко- та середньострокових зобов’язань української влади щодо реформ українського газового сектору, які зроблять можливим для міжнародних фінансових інституцій підготувати пакет підтримки для України”, - зазначається у заяві за підсумками третього раунду технічних консультацій між Єврокомісією, Україною та міжнародними фінансовими інституціями, який відбувся сьогодні в Києві.

М.ГРЕЙ зазначає, що пакет підтримки буде спрямований на допомогу при вирішенні складнощів із закачуванням газу до підземних сховищ газу, а також на допомогу в реформуванні та модернізації газового сектору.

“Партнери продовжать інтенсивно співпрацювати найближчими днями”, - зазначає представник Єврокомісії.

М.ГРЕЙ також повідомив, що наступного тижня Єврокомісія направить до України групу технічних верифікаторів для оцінки потреб у закачуванні газу до сховищ, яка працюватиме в тісному контакті з підготовчою командою міжнародних фінансових інституцій.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня відбувся перший раунд технічних консультацій, в ході якого міжнародні фінансові інституції висловили готовність надати Україні кредит на закачування газу до підземних сховищ газу для забезпечення транзиту російського газу до ЄС в зимовий період в обмін на реформування газового сектору.

Після цього прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО надіслала листа на ім’я Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, в якому заявила про готовність здійснити необхідні реформи.

Другий раунд консультацій відбувся у Брюсселі 17 липня. За його підсумками міжнародні фінансові інституції попросили Україну назвати конкретні терміни реформ, які Україна пообіцяла здійснити.

Україна звернулася до ЄС з проханням надати кредит в 4,2 млрд. дол. всередині червня. Європейська сторона вважає, що реальна сума кредиту може становити 1,7-2 млрд. дол.