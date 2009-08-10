У Британії дозволили повертатися до королеви спиною

Київ. 10 серпня. УНІАН. Британська монархія позбулася однієї з головних складових королівського етикету - заборони повертатися спиною до королівської персони після завершення аудієнції, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомив представник Букингемського палацу, відтепер у Великій Британії скасовано традицію, згідно з якою дипломати, гості, слуги й піддані взагалі зобов`язані, віддаляючись після розмови з монархом, рухатися назад і продовжувати дивитися на вінценосця.

Єлизавета II була змушена відмовитися від цієї норми під сильним тиском своїх юристів. Вони попередили королеву, що в разі падіння будь-кого під час руху назад, їй загрожують судові позови.

Після тривалих коливань Єлизавета II зважила на поради тих, хто наполягав на необхідності даної реформи на підставі чинних нині у Британії норм із захисту здоров`я й безпеки.

Щоправда, королева, яка прагне не допустити скорочення привілеїв і демонтажу традицій британської монархії, наполягла, аби дві особи - старший королівський стаєнний і церемоніймейстер дипломатичного корпусу продовжували дотримуватися цієї норми етикету і рухатися назад під час урочистих офіційних прийомів.