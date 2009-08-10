Португалія екстрадувала в Україну розшукуваного злочинця

Київ. 10 серпня. УНІАН. Португалія екстрадувала в Україну злочинця, якого розшукували каналами Інтерполу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, громадянин України, 1979 року народження, рейсовим літаком Лісабон-Київ був доставлений в аеропорт «Бориспіль» під конвоєм співробітників МВС. Підозрюваного розшукувало Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області за скоєння ряду злочинів, передбачених ч. 5 ст.185 (крадіжка, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах), ч. 5 ст. 186 (грабіж, вчинений організованою групою в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений організованою групою) та ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України.

За словами офіцера НЦБ Інтерполу в Україні, це вже третій зловмисник, якого цього року екстрадували з Португалії до України. «Компетентні органи Португалії в максимально короткі строки розглядають звернення Укрбюро Інтерполу щодо затримання та передачі розшукуваних злочинців», - наголосив він. Зловмисника було затримано в травні цього року на території Португалії за інформацією, що надали каналами Інтерполу Івано-Франківські правоохоронці португальським колегам. Останні і затримали підозрюваного з метою вирішення питання про екстрадицію. Наразі зловмисника вже доставлено до слідчого ізолятора Івано-Франківської області для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомили в Укрбюро Інтерполу, у першому півріччі 2009 р. з використанням можливостей Укрбюро Інтерполу здійснено 201 екстрадицію осіб до України. На сьогодні компетентними органами іноземних держав розглядаються питання щодо надання згоди на передачу до України ще 61 особи, яка підлягає екстрадиції.