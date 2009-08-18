В Одесі очистять Потьомкінські сходи

Київ. 18 серпня. УНІАН. Німецько-українська команда волонтерів має намір відмити потьомкінські сходи до 215-ї річниці з дня заснування Одеси, що відзначатиметься 2 вересня.

Щоб добитися максимальних результатів для очищення буде використано сучасні й високотехнологічні апарати, які забезпечать дбайливе й безпечне поводження з поверхнею потьомкінських сходів, повідомляє сайт «Взгляд из Одессы».

”Сходи забруднюють, перш за все, вихлопні гази, екскременти птахів, втоптана жувальна гумка, які відклалися на гранітних сходинках й асфальтованих прольотах. На 215-й день народження міста ми хочемо подарувати одеситам оновлений символ Одеси”, - повідомляють організатори акції. Очищення потьомкінських сходів проводитиметься в два етапи: очищення правої частини сходів відбудеться в період з 17 по 21 серпня. Ліва частина сходів буде очищена з 25 по 28 серпня. У цей час одесити й гості міста зможуть побачити різницю до і після очищення. В процесі чищення потьомкінських сходів зніматиметься документальний фільм, який потім покажуть у всьому світі.

Сайт відзначає, що чищення потьомкінських сходів є частиною культурно-спонсорської програми, в рамках якої за останні 25 років було проведено близько 90 заходів з очищення історичних, культурних і архітектурних пам`яток у всьому світі, до числа яких входять Бранденбурзькі ворота у Берліні, статуя Христа в Ріо-де-Жанейро, колонада площі Святого Петра в Римі, Колосси Мемнона у верхньоєгипетському Луксорі, яким більш як три тисячі років, голови президентів на горі Рашмор у США, а також 184-метрова вежа Спейс-Нідл.

Завтра в Одесі відбудеться прес-конференція, присвячена деталям акції.