Шведи побудують в Донецьку сміттєпереробний завод

Київ. 18 серпня. УНІАН. Шведські компанії Biogasprom та Eco Energy ухвалили рішення фінансувати будівництво в Донецьку гігантського заводу з утилізації твердих побутових відходів, потужністю до 500 тис. тонн відходів на рік.

Інвестори вже розробили техніко-економічне обгрунтування і план будівництва підприємства, передає “Німецька хвиля”.

Спорудження всього комплексу коштуватиме 220-230 млн. євро. Фінансувати проект будуть шведські банки, а окупити інвестиції планується за рахунок переробки відходів на біогаз, теплову та електроенергію.

Делегація шведських підприємців має намір відвідати Донецьк на початку вересня, щоб на місці ознайомитися з ситуацією.

У Донецьку давно і дуже гостро потребує заводу з переробки твердих побутових відходів. За останні роки розглядалася низка проектів з переробки сміття, але всі вони залишилися нереалізованими.

Разом з тим, існує угода між Україною та ЄС, згідно з якою до 2011 року Україна повинна перейти на утилізацію сміття. Як повідомлялось раніше, шведські підприємці готові інвестувати близько 20 млрд. євро у розвиток альтернативних джерел енергії в Україні, а також в екологічні проекти, в тому числі і з переробки сміття.