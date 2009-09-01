У Брюсселі відбудеться неформальне засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри обговорять розвиток економічної ситуації в ЄС та світі, а також можливість нових кроків щодо подолання кризових явищ в економіці. По завершенню, орієнтовно о 15-00 очікується прес-конференція шведського головування в ЄС.

Дата події: 2 вересня 2009 року. Час початку: 10-00.