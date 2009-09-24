Ющенко хоче поглибити торгівельно-економічні відносини з Фінляндією

Київ. 24 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із Президентом Фінляндської Республіки Тар’єю ГАЛОНЕН.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, зустріч відбулася у Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН.

Співрозмовники обговорили двосторонні відносини України та Фінляндії, зокрема розвиток політичного діалогу у світлі реалізації домовленостей Президентів двох країн, досягнутих під час офіційного візиту Т.ГАЛОНЕН до України 13-14 травня 2009 року.

В.ЮЩЕНКО і Т.ГАЛОНЕН висловилися за подальше поглиблення українсько-фінляндського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, наголосивши на важливості продовження співпраці в реалізації спільних проектів.

Президенти також порушили питання майбутнього візиту прем’єр-міністра Фінляндії в Україну, визнавши за доцільне провести під час нього українсько-фінляндський бізнес-форум.

Окремої уваги було приділено відносинам України з Європейським Союзом. В.ЮЩЕНКО і Т.ГАЛОНЕН обговорили перспективи європейської інтеграції України, зокрема в контексті майбутнього підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Також Президенти двох країн обговорили питання проведення наступного саміту Україна – ЄС.