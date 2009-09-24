Словаччина обрала нового комісара замість Фігеля

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Словаччина обрала Маруша СЕФКОВІЧА новим комісаром з питань освіти, культури та молоді замість Яна ФІГЕЛЯ.

Про це повідомляє агентство AFP.

Я.ФІГЕЛЬ відмовився від посади комісара після того, як його було обрано лідером опозиційної Християнсько-Демократичної партії Словаччини. Новий комісар працюватиме до кінця жовтня – до завершення дії мандату нинішнього складу Комісії.

М.СЕФКОВІЧ, 43 роки, до останнього часу працював Послом Словаччини при ЄС.