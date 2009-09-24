Словаччина обрала нового комісара замість Фігеля
11:47, 24 вересня 2009Новини ЄС
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Він працюватиме до кінця жовтня
Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Словаччина обрала Маруша СЕФКОВІЧА новим комісаром з питань освіти, культури та молоді замість Яна ФІГЕЛЯ.
Про це повідомляє агентство AFP.
Я.ФІГЕЛЬ відмовився від посади комісара після того, як його було обрано лідером опозиційної Християнсько-Демократичної партії Словаччини. Новий комісар працюватиме до кінця жовтня – до завершення дії мандату нинішнього складу Комісії.
М.СЕФКОВІЧ, 43 роки, до останнього часу працював Послом Словаччини при ЄС.
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