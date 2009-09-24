Україна та ЄС оцінюють держполітику в сфері підприємництва

Київ. 24 вересня. УНІАН. Діалог ЄС та України з питань державної політики розвитку підприємництва, започаткований в лютому минулого року прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та віце-президентом Європейської комісії Гюнтером ВЕРХОЙГЕНОМ, триває.

Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейської комісії в Україні.

Зокрема, сьогодні було організовано практичний семінар з оцінки поступу України у впровадженні Європейської Хартії малих підприємств.

Семінар, що проводиться за участі представників державного та приватного секторів, організовано з метою оцінки змісту Індексу державної політики – інструменту, що використовується Європейською комісією для визначення поступу у впровадженні Хартії.

Заступник голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Сергій ТРЕТЯКОВ зазначив, що Держкомпідприємництва та інші українські інституції надали відповіді на 80 питань Індексу державної політики, а завдання учасників семінару полягає в тому, щоб ознайомитися зі змістом документа та рекомендувати зміни, покликані сприяти підвищенню якості та точності представленої інформації. С.ТРЕТЯКОВ наголосив на важливості участі в цьому процесі представників приватного сектору.

Менеджер проектів з економічного розвитку та інноваційної політики делегації Європейської комісії Міхал ГОРЖИНСЬКІ відзначив той факт, що „спільна заява” Європейської комісії та уряду України - документ, яким було закріплено початок процесу діалогу ЄС та України з питань державної політики розвитку підприємництва, містить конкретні посилання на Європейську Хартію малих підприємств. Відтак, зазначив М.ГОРЖИНСЬКІ, дуже важливо провести реалістичну оцінку впровадження Хартії в Україні, в чому і полягає мета Індексу державної політики. “Якщо ми правильно визначимо проблеми, ми зможемо їх вирішити разом ”,- сказав він.

Керівник групи консультантів проекту ЄС “Підтримка розробки та впровадження Європейської Хартії малих підприємств в Україні ” Шейн МАКОЛІ, який виступив організатором семінару, зазначив, що при підготовці відповідей на питання Індексу державної політики та у впровадженні іншої, пов’язаної з Хартією діяльності, він разом зі своїми колегами, тісно співпрацював з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та іншими українськими партнерськими інституціями. Він висловив переконання в тому, що практичний семінар це - реальна можливість підготувати високоякісний документ Індексу державної політики , який дасть новий імпульс для подальшої співпраці ЄС та України з питань державної політики розвитку підприємництва.

Європейську Хартію малих підприємств було прийнято у 2000 році головами урядів країн- членів Європейського Союзу. Хартія наголошує на важливості росту малих підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності та питань працевлаштування, визначаючи при цьому десять принципів, покликаних сприяти такому розвиткові. 1 січня 2010 року набуває чинності „Законодавчий пакет про малий бізнес”.