АЗС в Європі стануть ще чистішими

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Рада міністрів з питань конкуренції ЄС зобов’язала АЗС встановити обладнання для утримання канцерогенних випаровувань при заправках авто.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна Директива була затверджена сьогодні на засіданні Ради.

Згідно зі схваленим документом, всі АЗС, що мають пропускну спроможність понад 3 тис. кубометрів на рік, мають встановити відповідне обладнання вже до 2018 року. Це обладнання спрямоване на утримування випаровувань бензинів під час заправок автомобілів. Директива пояснює необхідність встановлення спеціального обладнання тим, що випаровування нафти містять канцерогенні бензини та вуглеводні, які можуть формувати забруднений прошарок повітря дуже близько до поверхні Землі. Цей прошарок є небезпечним для здоров’я людини та для екосистем.

На сьогодні АЗС вже мають спеціальне обладнання для утримування випаровувань бензинів під час заповнення резервуарів з ними.

Країни-члени мають імплементувати положення Директиви в національне законодавство до 2012 року.

Європарламент підтримав Директиву у травні цього року.