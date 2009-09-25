Німецький KFW надасть Чернівцям 25 млн. євро кредиту
08:51, 25 вересня 2009Новини ЄС
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На покращення водопостачання
Кременчук. 25 вересня. УНІАН. Німецький державний банк розвитку KFW планує надати Чернівцям 20 млн. євро кредиту на поліпшення системи водозабезпечення міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора в Кременчуку на всеукраїнському семінарі мерів України з реформування ЖКГ заявила офіційний представник банку.
За її словами, кредит буде виділено найближчим часом. Термін кредитування - 10-12 років.
”Кредит буде спрямовано на ремонт існуючих труб і реконструкцію водозабору від річки Прут, - заявила представник банку.
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