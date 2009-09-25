Німецький KFW надасть Чернівцям 25 млн. євро кредиту

Кременчук. 25 вересня. УНІАН. Німецький державний банк розвитку KFW планує надати Чернівцям 20 млн. євро кредиту на поліпшення системи водозабезпечення міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора в Кременчуку на всеукраїнському семінарі мерів України з реформування ЖКГ заявила офіційний представник банку.

За її словами, кредит буде виділено найближчим часом. Термін кредитування - 10-12 років.

”Кредит буде спрямовано на ремонт існуючих труб і реконструкцію водозабору від річки Прут, - заявила представник банку.