Німецький KFW надасть Львову 25 млн. євро кредиту

Київ. 25 вересня. УНІАН. Німецький державний банк розвитку KFW планує надати Львову 25 млн. євро кредиту на розвиток транспортної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора в Кременчуку на всеукраїнському семінарі мерів України з реформування ЖКГ заявила офіційний представник банку.

За її словами, банк уже виділив 500 тис. євро на розробку транспортної концепції Львова на найближчі 20 років. Основною складовою концепції має стати підготовка транспортної інфраструктури міста до проведення в місті фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

”Розмір кредиту - 25 млн. євро. Кредит виділятиметься на 10-12 років. Кредит буде виділено «Львівелектротрансу» під муніципальну гарантію. Сьогодні ми визначаємося з процентною ставкою”, - заявила представник банку.

За її словами, за кредитні кошти буде збудовано трамвайну лінія до майбутнього стадіону, де в 2012 році проходитимуть матчі чемпіонату.

”Ця лінія також необхідна, аби зв`язати центр міста з віддаленим мікрорайоном, де буде стадіон”, - сказала представник банку.

Для освоєння наданих 500 тис. євро оголошено міжнародний відкритий кваліфікаційний конкурс на розробку стратегії розвитку міського транспорту. У жовтні відбудеться його фінал і буде оголошено міжнародний тендер. Зараз свою готовність взяти в ньому участь підтвердило 6 компаній з Німеччини, Франції, Іспанії, України, Канади.