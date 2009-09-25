У Ялті починаються пленарні засідання YES

Київ. 25 вересня. УНІАН. Сьогодні в Ялті в Лівадійському палаці починаються пленарні засідання 6-го щорічного саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES).

Саміт почав свою роботу вчора пізно увечері з традиційного урочистого прийому в готелі «Ореанда», повідомили УНІАН у прес-службі заходу.

В рамках першого пленарного дня заплановано низку спеціальних сесій. Зокрема, відбудеться дискусія «Бачення майбутнього України» за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка о 19.20 транслюватиметься в ефірі каналу ICTV в рамках спецпроекту «Свободи слова» і YES. Також відбудуться телемости з Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ і мільярдером і громадським діячем Джорджем СОРОСОМ.

Сьогоднішній день роботи саміту буде в основному присвячений економічним питанням. У дискусії про перспективи світової економіки після кризи виступлять віце-президент Світового банку з питань Європи і Центральноазіатського регіону Філіп Ле УОРУ, глава місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ і голова правління Хан Ланг Пропертіз (Гонконг, Китай) Ронні ЧАН.

Окрема сесія буде присвячена прогнозам розвитку економіки України – в дискусії виступлять старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсена Андерс АСЛУНД, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО, директор ЄБРР зі Східної Європи і Кавказу Олів`є ДЕКАМП, виконавчий директор з Центральної і Східної Європи Deutsche Bank AG Петер ТІЛЬЗ.

У дискусії з питань енергетики і енергобезпеки візьмуть участь радник проекту «Набукко», екс-міністр закордонних справ Німеччини в кабінеті Герхарда ШРЕДЕРА Йошка ФІШЕР, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр ТОДИЙЧУК, виконавчий директор Plan Energy Ltd (Фінляндія) Хайкі ЛЕХТІМЯКИ, а також спецпредставник Президента Росії з питань економічного співробітництва з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

На сесії, присвяченій майбутньому Європи, виступлять Президент Польщі в 1995-2005 рр. Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, глава парламентського комітету Швеції у закордонних справах Горан ЛЕННМАРКЕР і віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

*** Ялтинська європейська стратегія (YES) – міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом і громадським діячем Віктором ПІНЧУКОМ.

Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної і успішної України; допомога країні в здійсненні реформ і підтримка її євроінтеграційних устремлінь. YES регулярно проводить заходи, які збирають разом політичних лідерів, керівників бізнес-структур і видатних громадських діячів для обговорення ключових питань і надання рекомендацій, що стосуються майбутнього світу і України.

Щорічний ялтинський саміт YES є найкрупнішим і найвпливовішим неурядовим комунікаційним майданчиком для обговорення і розробки політичних і економічних стратегій для України, Європи і світу, а також для проведення відвертого і професійного обміну поглядами, що стосуються проблем політики, юриспруденції, енергетики та інвестицій.