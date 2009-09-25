В Польщі працює півмільйона українців

Київ. 25 вересня. УНІАН. За неофіційними даними, в Польщі працює близько півмільйона українців. Про це пише британська «Файненшл таймс», яку цитує журнал «WEEKLYUA».

«ФТ» порівнює міграцію робочої сили з України з сусідньою Польщею. Кілька мільйонів поляків залишили батьківщину і відправилися на пошуки щастя на Захід. А ось для українців Польща стає країною мрії. Багато жителів України їздили туди на заробітки ще в дев`яностих, коли цьому сприяв безвізовий режим і швидке зростання польської економіки. Потім Польща вступила до Шенгенської зони, і потік мігрантів майже вичерпався. Перебратися через кордон стало набагато складніше, а вдома справи йшли все краще, стала з`являтися хороша робота. І ось вибухнула криза. Газета наводить приклад львівського будівельника, який десять років пропрацював у Варшаві сантехніком. У 2006 р. він повернувся додому, а в листопаді 2008 р. девелоперська компанія, в якій він працював, розорилася. Його дружина-кравчиня стала одержувати уполовину менше замовлень, і 49-річний Микола знову відправився до Польщі.

Реальна кількість таких, як він, точно не відома, багато хто в`їжджає з туристичними візами, але, за оцінками, всього в Польщі працює близько півмільйона українців. Їхні зарплати (наприклад, збирач яблук одержує за 14-годинний робочий день 30 дол.) неприйнятні для поляків, але все ж таки більше, ніж в Україні.

Довідка УНІАН. Медіа-холдинг «Еволюшен Медіа» в травні 2009 року вивів на ринок багатомовний ілюстрований журнал «WEEKLYUA». Нове видання – результат ребрендинга тижневика “Kyiv Weekly”, що видається з 2002 року. «WEEKLYUA» позиціонується як журнал загального змісту. Його місія - захоплююче, корисно і цікаво розповідати про життя в нашій країні. «WEEKLYUA» двомовний (виходить англійською й українською, а також англійською і російською мовами), розповсюджується в Києві та містах-мільйонниках.