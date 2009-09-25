Ющенко оскаржив вимогу суду до нього проголосити референдум про НАТО

Київ. 25 вересня. УНІАН. Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким главу держави Віктора ЮЩЕНКА зобов’язано видати указ про проведення референдуму з питань вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами рішення Окружного адмінсуду столиці оскаржено в Київському апеляційному адміністративному суді.

«Рішення оскаржено до апеляційної інстанції, ми сподіваємось, що апеляційна інстанція буде розглядати найближчим часом. Наша позиція обгрунтована», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Окружний адміністративний суд Києва за позовом голови ради центру “Правова держава” Віктора МЕДВЕДЧУКА визнав протиправною і незаконною бездіяльність глави держави В.ЮЩЕНКА в питанні проголошення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП, а також зобов’язав Президента проголосити відповідний референдум шляхом видання указу.