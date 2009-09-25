Тимошенко вибачилася перед країнами Європи за газові проблеми

Ялта. 25 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО від імені України вибачилась перед тими країнами, які на початку 2009 року зіткнулися з проблемами постачання російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні в Криму на 6-му саміті Ялтинської Європейської Стратегії (YES), Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я хочу вибачитися перед тими країнами, які зазнали тимчасовий дискомфорт від врегулювання газового питання між Росією і Україною».

Крім того, прем`єр України запевнила учасників саміту, що наприкінці 2009 - початку 2010 року не варто побоюватися виникнення проблем з постачанням газу до Європи.

«Ми, Україна і Росія, вперше з 2009 на 2010 рік відсвяткуємо Новий рік і Різдво абсолютно спокійно, кожен у себе вдома...Я точно - не в аеропорту, не в Росії, в «Газпромі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. На початку січня 2009 року через невирішеність питання про постачання російського газу до України і ціну на нього, Росія припинила постачання газу до Європи майже на два тижні – з 7 по 20 січня.