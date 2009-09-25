ЄС задоволений призначенням нового уряду Молдови

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. ЄС вітає призначення нового уряду Молдови і сподівається, що це допоможе країні в подоланні кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві швецького головування в ЄС від імені Євросоюзу, текст якої передано УНІАН.

“Європейський Союз вітає призначення нового уряду Молдови після повторних парламентських виборів, що відбулися 29 липня”, - зазначається у заяві.

У документі із задоволенням відзначається політичний внесок всіх партій в демократичний процес в країні, і висловлюється віра в те, що клімат відповідальної співпраці превалюватиме в подальшому розвитку політичної ситуації в Молдові.

“Призначення уряду є базовим першим кроком, який дасть можливість Молдові протистояти критичним викликам, які стоять перед нею, зокрема, в контексті світової економічної та фінансової кризи, і рухатися далі в здійсненні реформ”, - написано в заяві.

ЄС також висловлює готовність і надалі підтримувати Молдову в цих зусиллях і підкреслює відданість зобов’язанню поглиблювати та посилювати відносини з цією країною.

В документі також зазначається, що ЄС готовий якомога швидше розпочати переговори з Молдовою про нову угоду, яка має замінити нинішню угоду про партнерство та співробітництво, і в цьому контексті вітається рішення Молдови скасувати запроваджені після перших парламентських виборів цього року візові обмеження, зокрема, для громадян Румунії.

Парламент Молдови утворив новий уряд сьогодні, 25 вересня, на чолі з прем’єр-міністром Владом ФІЛАТОМ.

Як повідомляв УНІАН, повторні парламентські вибори були проведені в Молдові після того, як попередньому складу парламенту не вдалося в конституційний термін обрати Президента країни. Перші парламентські вибори відбулися в Молдові на початку квітня і завершилися сутичками прихильників опозиції з поліцією, після чого Президент та уряд країни обвинуватили Румунію в організації спроби державного заколоту і запровадили візові обмеження для громадян Румунії, які нещодавно були скасовані.