Тимошенко хоче підписати нову угоду з ЄС до виборів

Ялта. 25 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом потрібно підписати до виборів Президента країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Криму в Лівадійському палаці на 6-му самміті Ялтинської європейської стратегії.

«Для України дуже важливо підписати цю угоду про асоціацію до президентських виборів», - сказала прем`єр.

За її словами, підписання такої угоди стане «потужним консолідуючим чинником для всіх проєвропейських сил в Україні». «Думаю, що ми маємо такий шанс», - сказала прем`єр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре зазначила, що Україна повинна брати участь у створенні європейської політики безпеки.

«Перед лицем таких викликів, перед якими стоїть світ, Україна не може бути самою, усуненою від систем колективній безпеки. Це неправильно, нестратегічно і неефективно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для таких країн, як Україна, де останні опитування показують 20% бажаючих вступити до НАТО, для нас європейська політика національної безпеки і оборони - той шлях, та можлива орієнтація, яка для нас властива, природна і для нас вона є ефективною», - підкреслила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше про наміри підписати нову угоду про асоціацію на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 4 грудня, заявляв також Президент України Віктор ЮЩЕНКО.