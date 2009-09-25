В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, проведуть дискусію з комісаром ЄС із зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Бенітою Ферреро-Вальднер за підсумками міністерського тижня в Генеральній Асамблеї ООН та щодо нових пропозицій Єврокомісії про співпрацю з країнами Латинської Америки, а також (з 17-00) спільно з делегацією у зв’язках з Молдовою – дискусію з прем’єр-міністром Молдови Владом Філатом щодо поточної ситуації в країні.

Дата події: 29 вересня 2009 року. Час початку: 15-00.