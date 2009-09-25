В Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують заслухати презентацію претендентів на отримання премії Сахарова за 2009 рік, а також (з 10-45) провести дискусію з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром Соланою щодо пріоритетів у спільній зовнішній та безпековій політиці.

Дата події: 30 вересня 2009 року. Час початку: 09-00.