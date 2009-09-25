Ющенко зустрівся з делегацією України в ПАРЄ

Київ. 25 вересня. УНІАН. Президент Віктор ЮЩЕНКО обговорив із членами постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи актуальні для нашої держави питання вересневої сесії ПАРЄ.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, в ході зустрічі глава держави торкнувся виборів Генерального секретаря Ради Європи, дебатів щодо майбутнього РЄ, питання боротьби зі змінами клімату та інші.

Як наголосив Президент, участь України у Раді Європи, у тому числі діяльність Постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, є важливим напрямком зовнішньої політики нашої держави. Він підкреслив, що Україна зацікавлена у зміцненні ролі Ради Європи у європейській політичній архітектурі.

«Ми підтримуємо провідну роль Ради Європи як унікального всеєвропейського політичного форуму, що має зберегти роль лідера у системі європейських інституцій у галузі демократії, захисту прав людини та верховенства права. Рада Європи має залишатися єдиним джерелом нормотворчості та головним європейським експертом у галузі стандартів прав людини», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент під час зустрічі закликав членів Постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ до спільної роботи та узгодженості дій з метою відстоювання консолідованих державних позицій та належного забезпечення інтересів України в ПАРЄ.

Нагадаємо, вереснева частина сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи проходитиме з 28 вересня по 2 жовтня 2009 року.