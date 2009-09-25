В Страсбурзі розпочнеться третя частина сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи

18:07, 25 вересня 2009
Новини ЄС
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В ході сесії депутати з 47-ми країн-членів Ради Європи планують зайнятися виборами нового Генерального секретаря організації, схвалити проект доповіді про розвиток ситуації в Грузії після російсько-грузинської війни, що сталася у серпні 2008 року, розглянути запит 72-х депутатів про позбавлення повноважень російської делегації в ПАРЄ, обговорити співробітництво Ради Європи з Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Дата події: 28 вересня – 2 жовтня 2009 року.

Час початку: 11-30, 28 вересня 2009 року.

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