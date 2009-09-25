Баррозу привітав Німеччину з ратифікацією Лісабонської угоди

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ привітав ратифікацію Німеччиною Лісабонської угоди.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“З ратифікацією Німеччиною Лісабонської угоди, Європа зробила ще один важливий крок до більшої здатності до дій, демократичній звітності та впливу на глобальному рівні”, - зазначив Президент Єврокомісії.

Він також ще раз наголосив на важливості завершення процесу ратифікації угоди всіма країнами-членами ЄС вже цієї осені.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Президент Німеччини Хорст КЕЛЛЄР поставив свій підпис під угодою.

Після ратифікації угоди Німеччиною, в Європі залишилися лише три з 27-ми країн, в яких документ поки не було ратифіковано: Ірландія, де 2 жовтня має відбутися повторний референдум, Польща та Чехія.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року. Референдум призначено на 2 жовтня.