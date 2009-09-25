Лідери ”двадцятки” домовилися про рамкову стратегію

Київ. 25 вересня, УНІАН. Лідери G20 на саміті в Піттсбурзі домовилися про запуск рамкової стратегії для сильного, стійкого і збалансованого зростання економіки.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в проекті фінального комюніке піттсбурзького саміту.

”Сьогодні ми запускаємо рамкову стратегію для сильного, стійкого і збалансованого розвитку. Для початку її реалізації ми зобов`язуємося розробити процес, в ході якого ми поставили б цілі, висунули б стратегії досягнення цих цілей і спільно оцінювали б прогрес”, - зазначається в проекті документа.

”Двадцятка” звертається в зв`язку з цим до МВФ за сприянням в аналізі сумісності вже існуючих стратегій на національних і регіональних рівнях.