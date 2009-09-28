Хандогій поїде до Словаччини

Київ. 28 вересня. УНІАН. 5 жовтня відбудеться робочий візит тимчасово виконуючого обов’язки міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ до Словаччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в понеділок речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, в ході візиту В.ХАНДОГІЙ зустрінеться з міністром закордонних справ Словаччини, також проробляється питання про його можливу зустріч з президентом і прем’єр-міністром цієї країни.

В ході візиту планується обговорити питання торговельно-економічного співробітництва та питання перетину громадянами спільного кордону в рамках дії угоди про правила місцевого прикордонного руху.