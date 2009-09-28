Хандогій поїде до Словаччини
12:58, 28 вересня 2009Новини ЄС
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Обговорити торгівельно-економічну співпрацю
Київ. 28 вересня. УНІАН. 5 жовтня відбудеться робочий візит тимчасово виконуючого обов’язки міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ до Словаччини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в понеділок речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.
За його словами, в ході візиту В.ХАНДОГІЙ зустрінеться з міністром закордонних справ Словаччини, також проробляється питання про його можливу зустріч з президентом і прем’єр-міністром цієї країни.
В ході візиту планується обговорити питання торговельно-економічного співробітництва та питання перетину громадянами спільного кордону в рамках дії угоди про правила місцевого прикордонного руху.
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