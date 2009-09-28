У Варшаві пройде засідання міжурядової комісії зі співпраці

Варшава. 28 вересня. УНІАН. Представники українського та польського урядів планують 27-28 жовтня у Варшаві провести чергове засідання Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Польщі, засідання відбудеться під головуванням заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА та держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Пьотра СТАХАНЬЧИКА.

Сторони планують обговорити актуальні питання співробітництва, зокрема, створення нових пунктів пропуску на кордоні, облаштування прикордонних територій, а також транскордонне співробітництво.

У посольстві зауважили, що Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співробітництва створена згідно з польсько-українським договором про міжрегіональне співробітництво від 1993 року, її перше засідання відбулось на початку 1996 року.

За даними українського диппредставництва, останніми роками засідання ради відбуваються щонайменше раз на рік.

У рамках ради працює три комісії: з питань пунктів пропуску, з питань транскордонного співробітництва та облаштування прикордонних територій, які готують до ухвалення радою спільні рішення стосовно міжрегіонального співробітництва.