Лідер лібералів в ПАРЄ вірить, що Росію позбавлять повноважень

Страсбург. 28 вересня. УНІАН. Віце-президент групи лібералів в Раді Європи Міхаель Ааструп ЄНСЕН вважає, що ПАРЄ цього тижня може позбавити російську делегацію права голосу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на спільній прес-конференції з одним з лідерів російської опозиції Михайлом КАСЬЯНОВИМ.

“Я сподіваюсь, що буде більшість голосів”, - сказав він.

“Багато людей в цьому приміщенні вже кажуть: досить, значить досить”, - додав він, зазначивши, що Росія фактично не виконала жодної рекомендації Ради Європи з врегулювання ситуації після війни з Грузією, що сталася у серпні 2008 року.

“Якщо ви не виконуєте резолюції, то мають бути відповідні наслідки”, - сказав віце-президент групи лібералів.

У свою чергу М.КАСЬЯНОВ зазначив, що позбавлення російської делегації повноважень не було б кроком проти Росії, а, скоріше, стало б потужним політичним сигналом для російської влади.

“Сигналом про те, що терпіти зневагу Росії до норм міжнародного права та до своїх зобов’язань Асамблея більше не може”, - сказав він.

При цьому, М.КАСЬЯНОВ наголосив на тому, що нинішнє керівництво Росії ізолює себе та все населення країни від зовнішнього світу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Страсбурзі розпочалася третя частина цьогорічної сесії ПАРЄ. Сьогодні ж депутати внесли до порядку денного сесії на четвер, 1 жовтня, заявку від 72-х депутатів – членів Асамблеї про позбавлення російської делегації в ПАРЄ повноважень.