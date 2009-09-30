ЄС задоволений доповіддю про російсько-грузинську війну

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. ЄС сподівається, що висновки комісії з розслідування російсько-грузинської війни сприятимуть кращому розумінню її причин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні для преси Ради ЄС, переданому УНІАН.

“Підкреслюючи незалежний характер доповіді, ЄС сподівається, що вона сприятиме розумінню причин та розвитку конфлікту в останні роки і, в більш далекій перспективі, слугуватиме внеском для подальших міжнародних зусиль у дипломатії попередження (конфліктів – УНІАН)”, - написано в повідомленні.

Рада ЄС не повідомляє деталей доповіді, зазначаючи лише, що сьогодні о другій половині дня вона буде оприлюднена на веб-сайті Комісії з розслідування – www.ceiig.ch. Разом з тим, на саійти Комісії міститься повідомлення про те, що доповідь буде оприлюднена 1-го жовтня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією від поінформованих джерел, в доповіді зазначається, що Грузія розпочала війну після провокацій з боку Росії. Таким чином, відповідальність за війну поділена між двома сторонами.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.