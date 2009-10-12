Ющенко скасував конференцію в Брюсселі
2000 осіб не дізнаються, яка точка зору України на безпеку
Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Егмонтонський королівський інститут зовнішніх відносин Бельгії заявив про скасування конференції за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА через відмову останнього.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в інституті.
“Ми висловлюємо жаль, але змушені інформувати вам, що через непердбачувані обставити Президент України В.ЮЩЕНКО не зможе виступити з презентацією, як це планувалося раніше”, - написано у повідомленні інституту.
Конференція в Егмонтонському королівському інституті мала відбутися 16 жовтня о 18-30 в рамках дводенного візиту В.ЮЩЕНКА до Бельгії. Передбачалося, що Президент України виступить з промовою на тему “Глобальна та регіональна безпека: український погляд”.
У повідомленні інституту не уточнили, які саме не передбачувані обставини не дали можливості українському Президенту взяти участь у конференції.
За інформацією, отриманою УНІАН від обізнаного джерела, загалом на участь у конференції з українським Президентом зареєструвалося понад 2 тис. осіб.