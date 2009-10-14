Українська НГО з Криму отримала нагороду МЗС Нідерландів
За розвиток толерантності
Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. Українська неурядова громадська організація (НГО) отримала престижну премію МЗС Нідерландів імені Макса Ван дер Стула.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві України в Нідерландах.
Згідно з повідомленням, премію було вручено сьогодні Інформаційно-дослідницькому центру “Інтеграція та розвиток” (м.Сімферополь) за значний внесок у розвиток громадянського суспільства, пропагування принципів толерантності та покращення взаєморозуміння між представниками різних етнічних груп Криму.
Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася в Гаазі за участю Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЄБЕКА, керівництва МЗС Нідерландів, представників Інформаційно-дослідницького центру та Посольства України в Королівстві Нідерланди, а також дипломатичного корпусу, акредитованого в Гаазі.
Напередодні відбулася презентація діяльності Центру. Зокрема, було поширено інформацію про два останні проекти Центру – підготовка управлінських кадрів у сфері менеджменту міжетнічних відносин та загальноосвітній інтегрований курс “Культура добросусідства”, які реалізуються в АРК у співпраці з офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.”
Премія ім. Макса Ван дер Стула була заснована МЗС Нідерландів в 2001 році на честь свого співвітчизника, першого Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин.