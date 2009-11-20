На початку грудня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Київ. 20 листопада. УНІАН. У рамках засідання Північноатлантичної Ради НАТО на початку грудня планується проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, в якому взяв участь глава Місії України при НАТО, посол Ігор САГАЧ.

Засідання було присвячене обговоренню результатів реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави, а також розбудові практичного співробітництва між Україною та НАТО. Головна увага була присвячена виконанню нашою країною Річної національної програми на 2009 рік з підготовки до вступу в Організацію Північноатлантичного Договору.

І.САГАЧ поінформував постійних представників країн-членів Альянсу про стан та перспективи розвитку внутрішньополітичної та економічної ситуації в Україні, реалізацію зовнішньополітичних пріоритетів та миротворчі зусилля нашої держави в контексті виконання РНП-2009.

Посли держав-членів НАТО підтвердили відданість рішенням глав держав та урядів, прийнятих у ході Саміту Альянсу в Бухаресті у квітні 2008р. щодо євроатлантичних прагнень України.

Окрім того, учасники зустрічі обмінялися думками щодо підготовки до проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у рамках засідання Північноатлантичної Ради НАТО на початку грудня ц.р.

У своєму виступі І.САГАЧ висловив вдячність країнам-членам НАТО та Євроатлантичному координаційному центру реагування на катастрофи Міжнародного секретаріату Альянсу за допомогу, надану Україні у боротьбі з епідемією грипу А/H1N1.