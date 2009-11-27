Голвним завданням нової Єврокомісії стане подолання економічної кризи

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Головним завданням нової Єврокомісії її Президент Жозе БАРРОЗУ називає боротьбу з економічною кризою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції з нагоди отримання прізвищ нових комісарів від всіх 27-ми країн-членів ЄС.

“Економічна криза залишається основним завданням для нашої Комісії”, - сказав він.

Президент Єврокомісії також зазначив, що новий склад Єврокомісії докладе зусиль для імплементації положень Лісабонської угоди.

Ж.БАРРОЗУ висловив задоволення новим складом Єврокомісії.

“Ця команда є командою з досвідом і новим мисленням”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада прес-служба Єврокомісії повідомила про те, що всі країни-члени призначили кандидатів на посади комісарів ЄС. Європарламент голосуватиме за новий склад Єврокомісії у січні.