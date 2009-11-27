ЄС вивів три українські авіакомпанії з ”чорного” списку

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Три українських авіакомпанії вилучені з переліку заборонених в ЄС одній – дозволено відновити діяльність.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Євро комісією сьогодні в результаті 12-го перегляду “чорного списку” авіакомпаній, яким заборонено літати до ЄС.

Згідно з рішенням, з переліку вилучені Volare Aviation Enterprise та Ukrainian Cargo Airways - ”Українська авіаційна транспортна компанія”, які втратили свої сертифікати на здійснення авіаперевезень, а також авіакомпанію “Мотор Січ”.

Крім того, Єврокомісія дозволила компанії “Українсько-середземноморські авіалінії” поновити польоти до Європи, але лише на одному літаку.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2007 року Єврокомісія додала до “чорного списку” першу українську компанію - Volare Aviation Enterprise. 11 вересня 2007 року Європейська комісія до переліку “заборонених компаній” внесла компанію “Українсько-середземноморські авіалінії”.

11 квітня 2008 року список поповнився Ukrainian Cargo Airways - ”Українською авіаційною транспортною компанією”, яка є державним підприємством Міністерства оборони та надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 і пасажирських – Ту-154.

У квітні 2009 р. Єврокомісія внесла в «чорний» список авіакомпаній ще одну українську – «Мотор Січ».

16 квітня цього року голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ повідомив УНІАН, що Україна планує ще до кінця цього року добитися виключення з “чорного списку” щонайменше двох українських компаній: Українсько-середземноморські авіалінії та Українську авіаційну транспортну компанію. Компанію Volare планують вивести зі списку, анулювавши сертифікат, оскільки вона ще в 2008 році припинила своє існування.

Уперше “чорний список” авіакомпаній було створено в березні 2006 року.