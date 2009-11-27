Україна підписала Протокол 14bis Європейської конвенції з прав людини

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Україна підписала Протокол 14bis до Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Представництві України при Раді Європи, підпис від імені України поставив Постійний представник України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН.

Протокол 14bis був розроблений з метою забезпечення реалізації невідкладних реформ Європейського суду з прав людини, що мають сприяти виведенню цієї унікальної судової установи з її нинішнього кризового стану, спричиненого невідповідністю потужності Суду з розгляду справ дедалі зростаючому потоку позовів громадян європейських держав щодо порушень останніми їхніх прав за Європейською конвенцією з прав людини.

“Цим кроком Україна як країна-член Ради Європи продемонструвала свою відданість наріжним цінностям демократії та верховенства права, в центр захисту яких покладена Європейська конвенція з прав людини, ключовим механізмом контролю виконання державами своїх зобов’язань за якою саме і є Європейський суд з прав людини”, - зазначається у повідомленні Представництва.