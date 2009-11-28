Європарламент проголосує за новий склад Комісії 26 січня
13:37, 28 листопада 2009Новини ЄС
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Слухання триватимуть 7 днів
Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Європарламент проведе слухання щодо нового складу Єврокомісії 11-19 січня.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.
Слухання відбудуться 11-15 січня в Брюсселі та 18-19 січня в Страсбурзі, кожна слухання триватимуть по три години. 26 січня Європарламент збереться на спеціальну міні-сесію, щоб визначитися щодо нового складу Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада прес-служба Єврокомісії повідомила про те, що всі країни-члени призначили кандидатів на посади комісарів ЄС. 27 листопада Президент Єврокомісії повідомив про те, що розподілив портфелі між новими комісарами.
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