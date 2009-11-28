Європарламент проголосує за новий склад Комісії 26 січня

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Європарламент проведе слухання щодо нового складу Єврокомісії 11-19 січня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Слухання відбудуться 11-15 січня в Брюсселі та 18-19 січня в Страсбурзі, кожна слухання триватимуть по три години. 26 січня Європарламент збереться на спеціальну міні-сесію, щоб визначитися щодо нового складу Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада прес-служба Єврокомісії повідомила про те, що всі країни-члени призначили кандидатів на посади комісарів ЄС. 27 листопада Президент Єврокомісії повідомив про те, що розподілив портфелі між новими комісарами.