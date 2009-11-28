У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради
14:02, 28 листопада 2009Новини ЄС
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В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують, зокрема, оцінити хід переговорів на Копенгагенській конференції щодо боротьби з кліматичними змінами, обговорити економічну та фінансову ситуацію в ЄС, а також питання зайнятості. Лідери країн-членів планують також схвалити нову багаторічну програму діяльності в сфері юстиції та внутрішніх справ, обговорити хід підготовки нової стратегії зростання та зайнятості, яка має замінити після 2010 року чинну Лісабонську стратегію.
Дата події: 10-11 грудня 2009 року Час початку: 17:00, 10 грудня 2009 року.
Час початку: 17:00, 10 грудня 2009 року.
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