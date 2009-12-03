В ЄС набуло чинності законодавство про права пасажирів залізниць

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні в ЄС набуло чинності нове законодавство щодо прав пасажирів на залізничному транспорті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

“Для мене очевидно, що Європа має піклуватися про те, щоб люди могли подорожувати у безпеці та комфорті”, - заявив віце-президент Єврокомісії.

Нові правила, зокрема, передбачають забезпечення недискримінаційного доступу до поїздів пасажирам з обмеженою мобільністю, посилення прав пасажирів у випадку втрати чи пошкодження їхнього багажу (сума компенсацій може становити до 1285 євро за кожне місце багажу), посилення відповідальності залізниць у випадку смерті чи поранень пасажирів з виплатою компенсації до 21 тис. євро у випадку смерті, запровадження сплати компенсацій за затримку поїздів від однієї до двох годин у розмірі 25% вартості квитка, понад дві години – 50% вартості квитка.

Країни-члени можуть отримати перехідний період до 15 років для впровадження у життя окремих з нових вимог європейського законодавства. Разом з тим, як зазначив А.ТАЙАНІ, деякі країни-члени ЄС, такі як Німеччина, вже почали впроваджувати нові законодавчі правила ЄС навіть до набуття ними чинності.