Єврокомісія припинили антимонопольну справу проти GDF Suez

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Єврокомісія припинила антимонопольне провадження проти французької енергетичної компанії GDF Suez.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції повідомила комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС.

“В світлі зобов’язань, наданих GDF Suez, Комісія припинила розслідування, оскільки задоволена тим, що зникли підстави для хвилювання щодо конкуренції”, - сказала комісар.

За її словами, найбільше Комісію у цій справі турбувало те, що компанія GDF Suez зарезервувала на 20 років для себе всі потужності газопроводів та терміналів скрапленого газу, ускладнивши таким чином доступ на французький ринок для інших можливих постачальників газу.

За словами комісара, GDF Suez пообіцяла зменшити частику використання інфраструктури на 10% вже у 2010-2011 роках, і потім продовжити зменшення своєї частки в трубопроводах та терміналах скрапленого газу до 50% до 2014 року. Крім того, компанія пообіцяла, що не перевищуватиме частку в 50% протягом наступних 10 років – до 2024 року.