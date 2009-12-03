Новопризначений шеф дипломатії ЄС не приїде на саміт до Києва

Київ. 3 грудня. УНІАН. Верховний представник Європейського Союзу з питань політики безпеки та зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН не приїде на самміт Україна-ЄС 4 грудня з технічно-організаційних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу Представник України при Європейському Союзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

«Кетрін ЕШТОН не може приїхати з технічно-організаційних причин», - сказав він.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ пояснив, що вона затверджена на посаду Верховного представника ЄС з питань політики безпеки та зовнішньої політики, але ще не остаточно затверджена на посаді Комісара Європейської Комісії.

«Саме тому продовжені повноваження інших комісарів, і тому до нас приїжджає Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, яка залишається повноцінним Комісаром», - додав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що це абсолютно нормально з точки зору протоколу.

У свою чергу заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК зазначив, що К.ЕШТОН до призначення на нову посаду працювала з Комісаром з питань зовнішньої торгівлі. «Тому я б допустив таке припущення, що якби ми закінчили переговори по зоні вільної торгівлі, то пані ЕШТОН була б тут», - сказав він.